Obama: "Chiuderemo Guantanamo"

02:01 - Obama resta fermamente impegnato per la chiusura del carcere di Guantanamo. Il presidente americano lo ha ribadito agli inviati speciali del Dipartimento di Stato e del Pentagono nel supercarcere situato a Cuba. "L'amministrazione - ha promesso Obama - farà di tutto per continuare a trasferire i detenuti in altri Paesi, chiedendo al Congresso di limitare le restrizioni che finora hanno, di fatto, impedito la chiusura della struttura".