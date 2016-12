05:49 - Il presidente americano, Barack Obama, ha chiamato la vedova di Nelson Mandela, Graca Machel, per esprimerle le condoglianze per la scomparsa del leader sudafricano. Obama - si legge in una nota della Casa Bianca - ha ringraziato Machel "per la profonda influenza che Mandela ha avuto su di lui, e ha sottolineato il potere dell'esempio del presidente Mandela per la gente del Sudafrica e per il mondo intero".