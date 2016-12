Obama: "Alzare tetto debito o baratro"

01:22 - "Il tetto del debito va aumentato per evitare una potenziale catastrofe finanziaria". Lo afferma il presidente americano, Barack Obama, che si dice "esasperato" per la situazione venutasi a creare sul budget e che si è tradotta nello shutdown (il congelamento temporaneo alle spese). "Lo shutdown - ha sottolineato - non è necessario".

"Una fazione dei repubblicani non tenga l'intera America in ostaggio - ha detto poi il presidente in un'intervista alla Cnbc - . E' inaccettabile che una fazione di un partito in un ramo del Congresso" provochi lo shutdown perché contro una riforma, l'Obamacare.



Obama incontra leader Congresso - Alla Casa Bianca riunione tra Barack Obama e i leader di maggioranza e opposizione della Camera e del Senato. Si tratta del primo colloquio diretto ai massimi livelli dopo lo stallo che ha provocato lo shutdown, due giorni fa. Ovviamente l'obiettivo, come fa sapere una fonte della Casa Bianca, è cercare di trovare un accordo per porre fine alla chiusura dello Stato Federale. Dopo un'ora di colloquio, non c'è stato nessun l'accordo su come fermare lo shutdown. John Boehner, Speaker del Congresso, lasciando l'incontro ha accusato il presidente: "Ci ha ripetuto - ha detto l'esponente repubblicano - che non intende negoziare".