18:51 - "E' ora di metterci subito al lavoro per attuare il nostro programma". Così il neo sindaco di New York, Bill De Blasio, nella prima conferenza stampa dopo la schiacciante vittoria sul candidato repubblicano. La Grande Mela, ha promesso, assisterà a "grandi cambiamenti". "La nostra missione - ha aggiunto - è quella di dare a tutti le stesse opportunità e di combattere le disuguaglianze in ogni angolo della città".