NY, De Blasio balla la "Smackdown"

15:36 - Il neo eletto sindaco democratico Bill De Blasio celebra la vittoria con un passo di danza che ormai è una sorta di marchio di fabbrica della famiglia: "The Smackdown". Non è la prima volta che Bill, la moglie Chirlane e i due figli Dante e Chiara si esibiscono in tale prestazione: una sorta di "rito" scaramantico fatto durante tutta la campagna elettorale che, a quanto pare, ha portato fortuna.