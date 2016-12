24 dicembre 2013 Nuovi raid su Gaza: uccisa bimba di 4 anni Israele reagisce alla morte di un civile, freddato da un cecchino palestinese, attaccando diverse zone della Striscia. Hamas sotto accusa Tweet google 0 Invia ad un amico

18:29 - Due persone, tra cui una bimba di 4 anni, sono rimaste uccise in seguito ai raid dell'aviazione israeliana che hanno colpito diverse zone della Striscia di Gaza. L'offensiva di Tel Aviv è arrivata a poche ore dalla morte di un civile, freddato da un cecchino palestinese appartenente al braccio armato dei "Comitati di resistenza popolare", che hanno rivendicato l'attacco.

Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, aveva definito l'episodio dell'uccisione del civile "molto grave". Si è trattato del terzo attentato palestinese nelle ultime 72 ore e la reazione non si è fatta attendere.



Nel primo raid israeliano di questa Vigilia insanguinata, l'aviazione di Tel Aviv aveva colpito con tre missili una base di addestramento del braccio armato di Hamas a Khan Yunes, a sud di Gaza. Il governo considera infatti l'organizzazione palestinese responsabile della morte del civile. A tal proposito, la direzione di Hamas è stata convocata "per far fronte all'aggressione", rivelano alcune fonti.



Al fine di evitare un'escalation di violenze, secondo quanto si apprende sarebbero in corso contatti tra l'organizzazione e lo Stato egiziano.