09:34 - "Non sono ottimista" sui negoziati nucleari ma le trattative non produrranno alcuna perdita per l'Iran. Lo ha detto la guida suprema iraniana, l'Ajatollah Alì Khamenei, in un discorso a studenti a Teheran. Questa "esperienza aumenterà il potenziale della nazione", ha affermato la guida secondo quanto riferisce il suo sito.