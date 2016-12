Nucleare, Kerry: ok apertura Iran

15:06 - Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha detto di aver apprezzato le aperture dell'Iran sulle visite a sorpresa ai propri siti nucleari, anche se "le parole non possono sostituire le azioni". "E' troppo presto per parlare di revoca delle sanzioni", ha affermato nel corso di un incontro a Roma con Benyamin Netanyahu. Il premier israeliano, dal canto suo, ha sottolineato che "è meglio non raggiungere alcun accordo piuttosto che farne uno cattivo".