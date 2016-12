Nucleare, Iran: ultime ore dialogo

02:01 - La riunione a Ginevra per il negoziato tra Iran e 5+1 sul programma nucleare iraniano durerà al massimo fino a mezzogiorno di domenica. Lo ha detto il viceministro dell'Iran Abbas Araghchi. L'Iran ha fatto sapere che non accetterà nessun accordo sul suo programma nucleare se non sarà riconosciuto il suo diritto ad arricchire uranio. Il viceministro ha detto che i "negoziati sono fatti al 98% ma il 2% che resta è forse più importante del resto".