02:01 - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha chiamato il re saudita, Abdullah, per discutere dell'accordo raggiunto dall'Iran con le sei super potenze sulla questione nucleare. L'Arabia Saudita aveva dato la sua approvazione all'inizio di questa settimana. Nel corso del colloquio la Casa Bianca ha sottolineato come per Teheran sarà fondamentale tenere fede agli impegni presi in questo accordo temporaneo.