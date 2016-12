07:45 - Teheran non retrocede di un passo e anzi rilancia. Il giorno dopo il parziale fallimento dei colloqui nucleari fra Iran e potenze del 5+1 a Ginevra, il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha detto infatti in Parlamento che il Paese non piegherà la testa di fronte a qualsiasi minaccia o sanzione. "L'arricchimento dell'uranio sul suolo iraniano è una linea rossa", ha infatti spiegato Rohani.