Nucleare Iran, Kerry vola a Ginevra

23:01 - Il segretario di Stato americano, John Kerry, è in partenza per Ginevra dove sono in corso i negoziati delle grandi potenze mondiali con l'Iran. "L'obiettivo è aiutare a limare le differenze al tavolo delle trattative e avvicinarsi a un accordo", ha detto la portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Jen Psaky. Intanto il capo dei negoziatori iraniani, Abbas Araghchi, ha affermato che sono stati fatti passi importanti verso un accordo.