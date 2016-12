Nucleare Iran,Israele: no accordo

08:54 - Israele ha lanciato un'offensiva diplomatica in vista della ripresa dei negoziati, fissata per il 20 novembre, fra l'Iran e i Paesi del 5+1. Lo ha detto alla radio militare israeliana il ministro per l'Economia, Naftali Bennett, aggiungendo che negli ultimi giorni diversi ministri israeliani sono impegnati in una serie di colloqui con dirigenti stranieri per spiegare loro che le intese profilatesi a Ginevra sono "cattive".