14:30 - Importanti passi avanti nei rapporti tra i Paesi del 5+1 e l'Iran sul programma nucleare di Teheran. Secondo il ministro degli Esteri britannico, William Hague, "l'accordo è possibile: le divergenze sono sottili e possono essere colmate con volontà politica e impegno". Per Hague "da molto tempo non si aveva un'occasione così buona per risolvere una delle questioni più serie della politica estera".