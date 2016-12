10:02 - Si svolge a Ginevra la prima giornata dei colloqui fra Iran e potenze mondiali del gruppo 5+1 sul programma nucleare di Teheran. Il ministro degli Esteri e capo-negoziatore iraniano, Mohammad Javad Zarif, si recherà per qualche ora anche a Roma per incontrare la collega Emma Bonino. I due ministri, precisa l'agenzia Irna, passeranno in rassegna questioni "di comune interesse, la questione nucleare e la crisi siriana".