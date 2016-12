Nucleare, Iran: c'è un testo d'intesa

18:08 - E' stato messo a punto un testo di intesa sul nucleare ai negoziati di Ginevra tra Iran e i 5+1. "Siamo arrivati alla codifica dell'accordo", ha dichiarato il ministro degli Esteri e capo-negoziatore per il nucleare iraniano Mohammad Javad Zarif. A riferirlo è stata l'agenzia semi-ufficiale iraniana Fars.

Zarif ha inoltre avvertito che nei negoziati in corso nella città svizzera rimangono "ampie divergenze" tra le posizione delle grandi potenze del "5+1", come riferisce l'agenzia ufficiale Irna.



Rohani: non perdere occasione eccezionale - Il presidente iraniano Hassan Rohani invita il 5+1 a non perdere "un'occasione eccezionale" nei negoziati in corso a Ginevra sul dossier nucleare di Teheran. "Spero che i membri del 5+1 che negoziano con l'Iran utilizzeranno l'occasione eccezionale creata dalla nazione iraniana per arrivare a un risultato positivo in tempi ragionevoli", ha detto Rohani.