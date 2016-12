10:24 - Il presidente israeliano Shimon Peres si è detto disposto ad incontrare il leader iraniano Hassan Rohani, soprattutto per la questione nucleare. "Perché no?", ha ribattuto rispondendo ad una domanda rivoltagli durante una conferenza economica. "L'Iran non è un nemico di Israele. Fra noi le questioni non sono personali, ma di politica". "Il nostro obiettivo - ha assicurato - è trasformare nemici in amici".