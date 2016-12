Nozze gay, Pentagono nella bufera

00:03 - Alcuni Stati americani, guidati da governatori repubblicani, respingono la richiesta del Pentagono per l'emissione di carte di identità per le coppie dello stesso sesso nell'esercito. Il rifiuto viene motivato con l'accusa che l'amministrazione Obama sta usando l'esercito come banco di prova per spingere un cambiamento sociale. "Il presidente - sostengono gli oppositori - non l'autorità per costringere le agenzie statali.