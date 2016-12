08:39 - Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, si "congratula" con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) per la vittoria del premio Nobel per la Pace. "Questo riconoscimento arriva a circa 100 anni di distanza dal primo attacco chimico, e 50 giorni dopo l'uso di armi chimiche in Siria - afferma Ban in una nota - Queste armi non sono un retaggio del passato, ma un pericolo attuale".