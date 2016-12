Nobel Letteratura ad Alice MunroCanadese, è la regina del racconto

13:49 - La scrittrice canadese Alice Munro ha vinto il Nobel 2013 per la Letteratura. Vincitrice per tre volte del Governor General's Award, il più importante premio letterario canadese, vanta fama internazionale come scrittrice di racconti: è considerata uno dei maggiori autori viventi di questo genere.

Alice Munro lo scorso luglio, a 82 anni, ha annunciato di ''non voler più scrivere'' sulla scia di Philip Roth - che era anche tra i favoriti al nobel -. Mondadori ha da poco pubblicato un Meridiano con lei protagonista, perché ''maestra del racconto contemporaneo'', come spiega la motivazione dell'Accademia Reale Svedese.