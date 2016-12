Nigeria, uccisa missionaria italiana Aggredita con machete durante rapina

12:55 - Una missionaria laica originaria della provincia di Brescia, la 78enne Afra Martinelli, è morta a causa delle gravi ferite riportate nel corso di una rapina nella sua abitazione a Oguashi-Ukwu, a circa 400 chilometri da Lagos, in Nigeria. La donna era stata aggredita a colpi di machete la notte del 26 settembre, e soccorsa solo il mattino seguente dai suoi collaboratori. Dopo 12 giorni di coma, è morta in ospedale.

I collaboratori del Centro Regina Mundi, fondato dalla missionaria bresciana, l'hanno trovata nella sua abitazione riversa in una pozza di sangue e con una ferita alla nuca. Come riporta il Giornale di Brescia, gli aggressori le avrebbero sottratto le chiavi della scuola di informatica, in modo da poter portare via i computer e il materiale didattico.