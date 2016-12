Nigeria, taxisti vestiti dignitosamente

13:33 - Le regole si fanno sempre più strette. Anche per i taxisti. La polizia islamica dello Stato nigeriano di Kano ha minacciato di arrestare gli autisti dei mezzi gialli a tre ruote che indosseranno pantaloni a tre quarti e canotte.

"Un abbigliamento considerato indecente", spiega il portavoce del consiglio Hisbah di Kano, Yusuf Yola.



Ai taxisti, un mestiere che qui è ancora prerogativa maschile, era già stato vietato di trasportare uomini e donne all'interno dello stesso veicolo. Per far rispettare la norma della sharia, la fonte del diritto pubblico e civile che dal 2000 è stata adottata in nove dei 37 stati della Nigeria, la forza pubblica dispiegherà 10000 uomini. E i cristiani che abitano nello stato africano non sono esendati dal rispetto degli obblighi.