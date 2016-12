20:51 - Il gruppo integralista islamico armato Boko Haram ha ucciso 24 persone in due diversi attachi avvenuti nel nord della Nigeria. L'ultimo attacco è costato la vita a sette pescatori ammazzati a Baga, villaggio sul lago Ciad nello Stato di Borno, uno dei tre Stati del nord-est della Nigeria dove da maggio è in vigore lo stato d'emergenza. In entrambi gli attacchi, oltre alle persone uccise vi sono stati decine di feriti.