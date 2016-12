New York tutela le modelle under 18

12:18 - Arriveranno nella Grande Mela per inseguire un sogno, seguendo le orme delle più grandi top-model. Le modelle under-18 da oggi saranno anche tutelate, e non dovranno più sopportare ritmi lavorativi frenetici. La città di New York dice stop alle "baby-modelle" e vara una nuova legge che impone restrizioni severe sull’impiego di modelle ( o modelli) minorenni. Le aspiranti Naomi saranno equiparate alla figura degli "artisti bambini".

LE NOVITA' - Avranno così diritto a una pausa di almeno 12 ore tra una sessione e l'altra, non potranno lavorare oltre la mezzanotte, avranno a disposizione un pediatra e dovranno essere accompagnate da un tutore, che in alcuni casi dovrà assisterle anche negli studi. Il 15% del loro stipendio dovrà essere gestito da un conto fiduciario fino a quando la modella non avrà compiuto la maggior età.

LE SANZIONI - I datori che non rispeteranno le regole andranno incontro a multe salatissime: mille dollari per la prima violazione, tremila per la terza e andando oltre il divieto di assumere le ragazze.«Sarà una vera e propria novità: può darsi che alle prossime Fashion Week avremo modelle più grandi sulle passerelle», ha spiegato Susan Scafidi di Model Alliance, un’organizzazione no profit di New York che ha contribuito alla stesura del disegno di legge.