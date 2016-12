Tgcom24 >

New York, in 48mila alla maratona super blindata nel ricordo dell'attacco di Boston 3 novembre 2013 New York, in 48mila alla maratona super blindata nel ricordo dell'attacco di Boston Misure di sicurezza rafforzate (cani anti-bomba, elicotteri, sommozzatori e 6mila telecamere) ma nessun incidente. Il keniano Geoffrey Mutai vince il titolo uomini

18:46 - E' stata un successo la 42esima maratona di New York: vi hanno preso parte circa 48mila corridori. Il New York Police Department aveva rafforzato le misure di sicurezza dopo la sparatoria all'aeroporto di Los Angeles e, soprattutto, dopo l'attacco a Boston del 15 aprile nel quale persero la vita tre persone e ne furono ferite 264. Durante l'evento sportivo cani anti-bomba, elicotteri e sommozzatori, ma nessun incidente.

Ai nastri di partenza molti maratoneti hanno indossato una fascia blu in ricordo delle vittime dell'attacco di Boston. L'evento di New York era super blindato. Cancellata lo scorso anno in seguito all'uragano Sandy, la maratona è tornata a calcare le strade della Grande Mela. Sei mila le telecamere piazzate in città per aiutare gli agenti a monitorare tutto.



A vincere fra gli uomini è stato il keniano Geoffrey Mutai, già trionfatore nel 2011. Tra le donne prima la keniana Priscah Jeptoo.