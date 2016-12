22:00 - "Ci prepariamo ad una svolta importante nella storia di New York". E' il messaggio che l'italoamericano Bill De Blasio, in testa nella corsa a sindaco di New York, ha inviato agli abitanti di Sant'Agata dei Goti, paese d'origine del nonno materno. "Ha un grande significato per me sapere che voi celebrerete con tutti noi. Questa sera vi penserò, spero di tornare quanto prima", ha aggiunto il democratico.