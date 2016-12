New York, 300 led illuminano per la prima volta il grattacielo World Trade Center

Tgcom24 >

20:00 - Per la prima volta, sulla sommità della torre più alta di Manhattan, il grattacielo del nuovo One World Trade Center ricostruito sulle ceneri delle Torri Gemelle abbattute con gli attentati dell'11 settembre 2001, sono state accese le luci: rosse, bianche e blu, come i colori della bandiera degli Stati Uniti.

Si è trattato solo di un test per verificare il funzionamento dei 300 led dell'impianto, che però presto entrerà in funzione, hanno fatto sapere le autorità, secondo cui è possibile vedere il bagliore del grattacielo fino a circa 80 chilometri di distanza.