New Delhi, litiga con la moglie e le pianta un chiodo in fronte

07:01 - Un indiano, sospettando fortemente che la moglie avesse una storia con un altro, ha deciso di punirla legandola a una sedia e conficcandole in fronte metà di un lungo chiodo. E' accaduto in un quartiere meridionale di New Delhi, dopo che la donna di 27 anni ha avuto una vivace discussione con il marito mentre i tre figli dormivano in una stanza attigua. La donna è stata portata in ospedale dove è ricoverata in condizioni critiche.

Un ufficiale di polizia ha riferito che l'uomo, infuriato dopo l'ennesima lite, "ha legato la donna mani e piedi ad una sedia e le ha tappato la bocca con un indumento. Dopodiché ha preso un chiodo di 13 centimetri e con un martello glielo ha conficcato in fronte".



L'uomo si è quindi dato alla fuga. La donna è svenuta ed è entrata in coma mentre i tre bambini sono entrati in camera gridando e piangendo, e rimanendo accanto alla mamma per tutta la notte. E' stato il padrone di casa, che vive nelle vicinanze, ad entrare per primo la mattina dopo in casa e a dare l'allarme dopo aver trovato la donna sul pavimento in una pozza di sangue.