Netanyahu: Iran vuole bomba atomica

19:12 - "Non starò zitto se Israele sarà in pericolo". Lo ha detto Benyamin Netanyahu intervenendo alla cerimonia dell'Hannukà alla sinagoga di Roma parlando dell'Iran. "Come premier israeliano metto in guardia ogni giorno sui pericoli del programma nucleare iraniano", ha aggiunto. "L'Iran - ha poi sottolineato - cerca la bomba atomica ed è un regime che supporta il terrorismo. Noi non permetteremo che abbia una forza atomica da usare contro di noi".