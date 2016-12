Nepal, coppia di turisti italiani trovata morta in albergo: giallo sul decesso

12:03 - Una coppia di turisti italiani, residente a Verona, è stata trovata morta in una stanza d'albergo a Lagan, Kathmandu, in Nepal. Luciano Trezza, 53 anni, e Rita Melorio, 48, erano arrivati nella guest house l'11 dicembre e sono stati visti l'ultima volta dallo staff dell'albergo martedì mattina. Ancora ignote le cause del decesso: le prime ipotesi parlano di morte per asfissia o soffocamento.

A fare scattare l'allarme è stato il personale della struttura che, non vedendo i due, ha allertato la polizia. Nella stanza gli agenti hanno trovato tre bombole del gas e utensili per cucinare. Secondo gli impiegati dell'albergo la coppia, che era cliente abituale della guest house, era solita cucinarsi i pasti in camera. Tutte le finestre e le prese d'aria nella camera erano chiuse o ostruite da fogli di carta.



Trezza e Melorio convivevano da una ventina d'anni ed erano appassionati di viaggi verso l'Asia, come dimostrano i numerosi visti sul loro passaporto di Thailandia, India ed, appunto, Nepal. La coppia abitava in un condominio a sei piani del quartiere residenziale di Borgo Roma, nella città veneta. I familiari sono stati avvertiti.



Il console generale a Kolkata (già Calcutta), Cesare Bieller, ha indicato che "il decesso dovrebbe essere dovuto ad asfissia", ma che "per una risposta definitiva dovremo attendere la conclusione delle indagini che sono ancora in corso".