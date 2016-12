Nave russa bloccata, primi contatti

17:44 - Ci sono stati i primi contatti radio tra le navi in viaggio nel Mare Antartico per soccorrere il battello russo intrappolato tra i ghiacci, l'Akademik Shokalskij. Lo ha annunciato Francesco D'Alessio, ricercatore dell'Osservatorio astronomico di Roma, a bordo dell'Aurora, al lavoro insieme con la nave cinese Snow Dragon. "Stiamo tentando una rotta diversa da quella dei cinesi - dice D'Alessio -, per avvicinarci di più".

Sulla nave comunque il morale è alto tra i passeggeri. Così mentre un elicottero inviato dalla rompighiaccio cinese Snow Dragon vola sulla loro testa, loro tranquilli passeggiano sul pack e qualcuno addirittura festeggia il suo compleanno.



Chris Turney, capo della spedizione continua a postare video-diario su twitter, documentando la vita a bordo, mentre i suoi compagni di viaggio, a turno si mettono davanti alla telecamera e mandano video-messaggi rassicuranti a casa.



Mary Regan festeggia proprio oggi il suo compleanno "Ciao a tutti - dice - e' un luogo meraviglioso, oggi e' il mio compleanno e non potrebbe esserci giorno migliore per festeggiarlo insieme ai miei nuovi amici". Sopra la sua testa la telecamera inquadra l'elicottero inviato dalla rompighiaccio cinese Snow Dragon, che sorvola la nave per valutare le condizioni del ghiaccio intorno.



"Ciao mamma, papa" Nicole De Losa saluta i suoi cari e assicura con un bel sorriso "qui e' assolutamente spettacolare". Un attimo prima la telecamera inquadrava dietro le sue spalle un'infinita distesa bianca, che più bianca non si può.