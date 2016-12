Natale senza marò, una parata di motociclisti per non dimenticarli

14:50 - Ex militari ma anche gente normale. Ecco quello che è successo a Bari sotto casa di Salvatore Girone, il marò ancora trattenuto in India col compagno Massimiliano Latorre. Commossa la moglie: "E' un momento di solidarietà per dimostrare che non sono soli, l'Italia è con loro: tutti in India in moto". A febbraio saranno due anni di detenzione e a casa continuano manifestazioni d'affetto per i parenti e familiari. Non sono soli: questo è il messaggio da trasmettere e i motociclisti lo hanno fatto alla loro maniera con un inno accompagnato dal rombo delle moto.