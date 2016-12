Napolitano: "Al lavoro per i marò"

11:32 - "Non cessiamo di operare tenacemente per riportarli a casa". Lo ha detto Giorgio Napolitano, riferendosi "ai nostri marò, la cui odissea ancora continua lontano dall'Italia". Il presidente della Repubblica ha parlato in occasione del suo intervento per le celebrazioni del 4 Novembre. "Non possiamo indulgere a semplicismi e propagandismi che circolano in materia di spesa militare e di dotazioni indispensabili per le nostre forze armate", ha aggiunto.