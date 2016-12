Namibia, disperso aereo passeggeri

09:57 - L'aereo passeggeri del Mozambico con 34 persone a bordo del quale si sono perse le tracce da venerdì sera è disperso nel nord della Namibia. Le autorità namibiane lo stanno cercando in un'area remota al confine settentrionale con l'Angola. Lo ha reso noto la compagnia aerea Lam con un comunicato. Il velivolo, con 28 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio, era in volo da Maputo a Luanda. Si sono persi i contatti mentre era in corso una tempesta.