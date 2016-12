Namibia, aereo caduto per "raptus"

00:45 - Il pilota dell'aereo di linea mozambicano precipitato in Namibia alla fine di novembre (33 morti) si sarebbe schiantato al suolo volontariamente. La scatola nera rivelerebbe "una chiara intenzione" suicida del comandante Herminio dos Santos Fernandes. Non chiare, tuttavia, le ragioni dell'ipotetico raptus. Finora si era parlato di maltempo fra le possibili cause, oltre che di scarsa sicurezza delle linee del Mozambico, bandite dallo spazio aereo Ue.