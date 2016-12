02:00 - Chiusi i seggi in Kosovo dove si è votato per i ballottaggi delle municipali. L'attesa maggiore sui nuovi sindaci è per la capitale Pristina e il settore serbo di Kosovska Mitrovica. Con le elezioni locali, previste dall'accordo di aprile fra Belgrado e Pristina, verranno create le nuove comunità autonome dei serbi del Kosovo, passaggio cruciale sulla strada della normalizzazione dei rapporti fra serbi e kosovari albanesi.