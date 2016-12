Mosca:terroristi non ci piegheranno

15:20 - Dopo i due attentati kamikaze di Volgograd che hanno sconvolto la Russia, il ministero degli Esteri ha assicurato che Mosca non arretrerà dalla lotta al terrorismo. "Sono tentativi di aprire un fronte interno, ma non ci fermeranno", ha sottolineato il ministero, paragonando gli attacchi a quelli che si verificano "in Usa, Siria e ovunque". Il bilancio delle due esplosioni, avvenute a poche ore di distanza, è di 32 morti.