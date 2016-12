08:20 - Il ministero degli Esteri russo ha annunciato che Mosca non parteciperà al procedimento avviato da Amsterdam per il dissequestro della Arctic Sunrise. La nave, battente bandiera olandese, era stata usata da Greenpeace per una protesta contro una piattaforma petrolifera artica di Gazprom. Il procedimento è in corso al tribunale internazionale per il diritto marittimo.