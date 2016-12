Morte Mehsud, il Pakistan trema

07:47 - L'uccisione di Mehsud scuote anche il Pakistan. Il primo ministro Sharif ha infatti convocato un consiglio di gabinetto per discutere dell'uccisione del leader talebano in un raid Usa e delle conseguenze sul negoziato con i ribelli. Il ministro degli Interni Chaudhry Nisar Ali Khan "farà il punto sulla situazione della sicurezza interna e sulla strategia del governo per rivedere alcuni aspetti delle relazioni con gli Usa", riferisce una fonte.