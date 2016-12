23:18 - Nelson Mandela "avrà funerali di Stato". Lo ha annunciato il presidente sudafricano, Jacob Zuma, in un discorso televisivo. Le bandiere saranno a mezz'asta in tutto il Paese da venerdì al giorno delle esequie. "La sua anima riposi in pace. Dio benedica l'Africa", ha detto ancora Zuma che si è rivolto ripetutamente a Mandela col suo popolare e affettuoso soprannome: Madiba.