Monaco, ritrovato il "tesoro" di Hitler

17:45 - Un tesoro di 1500 opere d'arte confiscato dai nazisti durante il Terzo Reich e che si riteneva perduto per sempre è stato ritrovato in un appartamento a Monaco di Baviera, in Germania. Tra i capolavori opere di artisti come Pablo Picasso, Renoir, Henri Matisse e Marc Chagall. Complessivamente il valore stimato è di oltre un miliardo di sterline.

Gli esperti ritenevano che tutte quelle opere fossero andate perdute o distrutte sotto i bombardamenti. E invece è arrivata la notizia della sensazionale scoperta: i capolavori giacevano da ormai mezzo secolo accatastati dietro un muro di barattoli di fagioli e frutta nel decrepito appartamento di solitario Cornelius Gurlitt, figlio del gallerista Hildebrand Gurlitt nel sobborgo di Schwabing a Monaco. Ad anticipare il ritrovamento è stato il settimanale tedesco Focus.