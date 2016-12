10:23 - I corpi di cinque delle sei persone che viaggiavano a bordo dell'aereo precipitato nell'arcipelago di Los Roques, fra le quali si trovava Vittorio Missoni, sono stati ritrovati completi dentro al relitto del velivolo, inabissatosi lo scorso 4 gennaio nelle acque a nord dell'arcipelago. Lo ha detto la procuratrice generale Luisa Ortega, al termine di un incontro con i familiari delle vittime.

Ortega ha aggiunto che siccome i corpi sono stati trovati dentro all'aereo e tutto il bagaglio è stato rintracciato non ci sono dubbi che si tratti proprio di quel velivolo.



La procuratrice ha precisato che adesso si apre una seconda fase nell'inchiesta, che si articolerà da una parte comparando i campioni organici ritrovati - ne sono stati prelevati 19 - con il materiale genetico dei famigliari diretti delle vittime e dall'altra riportando a galla il relitto dell'aereo, per determinare le cause dell'incidente.