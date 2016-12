Metro NY,negativi test macchinista

00:08 - Sono risultati negativi i test per l'alcol e droghe a cui è stato sottoposto il macchinista del treno della Metro North che è deragliato domenica a New York, provocando la morte di quattro persone. Lo ha reso noto uno dei componenti del National Transportation Safety Board, Earl Weener. Il treno andava ad una velocità eccessiva in curva: 82 miglia orarie in un punto in cui la massima velocità consentita è di 30 miglia orarie.