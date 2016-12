21:46 - Una scossa di magnitudo 5 gradi Richter è stata avvertita in tutto il Messico centrale, compresa la capitale. Lo rivela il Servizio sismologico nazionale, che ha fatto scattare l'allarme. Alcuni edifici di Città del Messico sono stati evacuati ma non si registrano per ora danni né feriti. Tre elicotteri si sono alzati in volo per ispezionare la metropoli dall'alto in cerca di eventuali crolli.