19:49 - "Obama non è stato mai informato" sul fatto che Angela Merkel fosse spiata da anni. Lo ha assicurato il portavoce dell'agenzia di sicurezza nazionale, Nsa, finita al centro delle polemiche per il Datagate. Non si placa, intanto, l'ira di Berlino: "Lo spionaggio è un reato e chi lo pratica deve risponderne davanti alla giustizia", ha dichiarato il ministro dell'Interno tedesco, Hans-Peter Friedrich.