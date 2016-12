Medjugorje, si illumina una Madonnina

Slide Show Ingrandisci

Ingrandisci

Ingrandisci

Ingrandisci

Ingrandisci Nella sua casa Vicka Ivankovic, una delle veggenti di Medjugorje, conserva da anni una piccola statua che rappresenta la Madonna di Lourdes Prev Next

10:37 - Nella sua casa Vicka Ivankovic, una delle veggenti di Medjugorje, conserva da anni una piccola statua che rappresenta la Madonna di Lourdes. Lunedì sera quel simulacro si è illuminato, inspiegabilmente. Chi c'era quando si è verificato lo strano fenomeno racconta che, quando la luce si è spenta, la Madonnina sembrava viva. E così, nell'appartamento che si trova a Bijakovic, in Croazia, dove vive Vicka, sono accorsi centinaia di fedeli per vedere quella statua. E tutti gridano al miracolo. Intanto, le autorità civili e religiose locali hanno già fatto scattare le procedure e le indagini per verificare la natura del fenomeno. La cognata di Vicka, Alenka, ha detto che quella statua è stata regalata da una signora italiana alla veggente trent'anni fa, all'inizio delle apparizioni della Madonna di Medjugorje sulla collina vicina.