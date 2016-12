5 dicembre 2013 Mattanza in Repubblica Centrafricana e l'Onu autorizza l'intervento francese A ferro e fuoco la capitale Bangui: i morti sono già oltre 80. Truppe di Parigi in arrivo per sedare la rivolta Tweet google 0 Invia ad un amico

19:44 - E' di almeno 80 morti e decine di feriti il bilancio degli scontri esplosi nella Repubblica Centrafricana. Lo riferiscono diversi testimoni. Il premier, Nicolas Tiangaye, ha lanciato un appello affinché ci sia un dispiegamento "immediato" dei soldati francesi, già presenti nel Paese, non appena sarà votata la risoluzione dell'Onu che deve autorizzare l'intervento per riportare l'ordine dopo l'esplosione della guerra civile.

Premier invoca l'arrivo delle truppe francesi. Hollande risponde - Dopo che il premier centrafricano Nicolas Tiangaye ha lanciato un appello al dispiegamento dei soldati francesi "immediatamente" dopo il via libera dell'Onu, il presidente francese Francois Hollande annuncia un'azione militare "immediata".



Truppe di Hollande già dispiegate - "Circa 250 soldati francesi sono stati dispiegati a Bangui a seguito di incidenti nella notte", ha annunciato il portavoce dell'esercito francese, colonnello Gilles Jaron. "Verso le 3:00, ci sono stati degli scontri tra gli ex-Seleka e degli elementi armati non identificati (...) le forze francesi hanno dovuto reagire", ha aggiunto. Il Centrafrica è nel caos dopo il rovesciamento, lo scorso marzo, del presidente Francois Bozizè da parte della coalizione Seleka. Circa 1.200 i soldati che saranno utilizzati per il ripristino dell'ordine nella Regione.