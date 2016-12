Marò,polizia indiana andrà a Roma

08:13 - La polizia indiana Nia, che sta indagando sull'incidente nel quale sono coinvolti i due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, è pronta a inviare a Roma un team per interrogare gli altri quattro fucilieri imbarcati sulla Enrica Lexie. A darne notizia è l'agenzia di stampa indiana Pti, ma non ci sono conferme ufficiali. Gli uomini della Nia assisterebbero a un interrogatorio svolto dalla polizia italiana in base a lettere rogatorie indiane.