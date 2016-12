Marò, la Bonino rassicura: "Non temiamo la pena di morte, è esclusa"

07:08 - Il ministro degli Esteri, Emma Bonino, rassicura sui due marò italiani trattenuti in India e, sull'ipotesi di una condanna a morte per i due connazionali, dice: "Mi sento di non avere questo tipo di preoccupazione". Tale epilogo, ha sottolineato il ministro, è già stato "escluso dal governo" indiano. "Mi preoccupa invece la possibile politicizzazione del caso", ha aggiunto.

La Bonino è poi tornata ad assicurare che il governo e la Farnesina si occupano del caso dei marò "a tempo pieno", con l'aiuto dei "migliori penalisti" e con contatti continui a livello "politico e diplomatico, oltre che giudiziario". "Sono fiduciosa che li riporteremo a casa", ha aggiunto, sottolineando tuttavia che ci vuole tempo, "molta determinazione e costanza".