06:28 - Le autorità indiane starebbero decidendo di inviare a Roma una missione della polizia investigativa Nia per interrogare quattro marò. In questo modo si risolverebbe l'impasse che impedisce la chiusura delle indagini sull'incidente che coinvolge Massimiliano Latorre e Salvatore Girone: l'Italia, infatti, ha rifiutato l'invio dei quattro militari a New Delhi per sottoporsi all'interrogatorio.